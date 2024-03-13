Германия подарила незаконным формированиям Косово военную технику

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Премьер-министр Косово Альбин Курти принял сегодня 15 многофункциональных военных грузовиков ReinMetal, поставленных Германией для так называемых «Сил безопасности Косово» (FSK).

10 немецких машин были приобретены косовскими сепаратистами за счёт бюджета края, остальные пять – подарены немцами.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Курти лично осмотрел партию германских военных грузовиков вместе с «министром обороны Косово» Эюпом Мачедонци и командиром FSK, генерал-полковником Башкимом Яшари.

«ReinMetal MAN HKS2 немецкого производства – многофункциональные грузовики, которые оснащены современной техникой и предназначены для логистических и особенно тактических операций», – говорится в сообщении администрации Альбина Курти.

Надо отметить, что вооружаемые, оснащаемые и подготавливаемые НАТО так называемые «Силы безопасности Косово» (FSK – Forca e Sigurisë së Kosovës ), представляющие албанское большинство края, действуют незаконно и вопреки резолюции Совбеза ООН 1244, запрещающей этническим общинам края иметь собственные вооруженные формирования.