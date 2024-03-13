Германия подарила незаконным формированиям Косово военную технику

Алексей Топоров.  
13.03.2024 10:35
  (Мск) , Белград
Просмотров: 244
 
Балканы, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Косово


Премьер-министр Косово Альбин Курти принял сегодня 15 многофункциональных военных грузовиков ReinMetal, поставленных Германией для так называемых «Сил безопасности Косово» (FSK).

10 немецких машин были приобретены косовскими сепаратистами за счёт бюджета края, остальные пять – подарены немцами.

Премьер-министр Косово Альбин Курти принял сегодня 15 многофункциональных военных грузовиков ReinMetal, поставленных Германией для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Курти лично осмотрел партию германских военных грузовиков вместе с «министром обороны Косово» Эюпом Мачедонци и командиром FSK, генерал-полковником Башкимом Яшари.

«ReinMetal MAN HKS2 немецкого производства – многофункциональные грузовики, которые оснащены современной техникой и предназначены для логистических и особенно тактических операций», – говорится в сообщении администрации Альбина Курти.

Надо отметить, что вооружаемые, оснащаемые и подготавливаемые НАТО так называемые «Силы безопасности Косово» (FSK – Forca e Sigurisë së Kosovës ), представляющие албанское большинство края, действуют незаконно и вопреки резолюции Совбеза ООН 1244, запрещающей этническим общинам края иметь собственные вооруженные формирования.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть