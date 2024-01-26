Германия подходит к пределу поставок Украине – министр обороны

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Германия не может бесконечно поставлять на Украину вооружения и уже подходит к своему пределу.

Об этом в эфире телеканала «Welt» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Писториуса, дальше федеральной власти придется договариваться с оборонными предприятиями на выпуск продукции для Украины.

«Мы не можем отдать все, что у нас есть сейчас. Мы уже давно «высунулись из окна» с тем, что мы сделали. Все постоянно обсуждают, как мало у нас материалов, потому что мы пожертвовали даже небольшими запасами для поддержки Украины. Но в какой-то момент всему этому приходит предел, потому что если у нас нет систем, способных защитить нас в случае чего, то это огромная проблема» , – сказал министр.

«Я бы взял на себя ответственность в этом федеральном правительстве. Мы делаем все до предела, и если так будет продолжаться и дальше, мы будем продолжать договариваться с промышленностью о заказах, чтобы производить быстрее и продолжать поддерживать Украину… Но как далеко мы можем зайти, не подвергаясь опасности и как много мы можем сделать, чтобы одновременно поддержать Украину».