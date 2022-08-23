Германия подтвердила отправку на Украину высокоточных снарядов Vulcano с дальностью боя до 80 км

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Новости Украины

Германия передаст Украине высокоточные артиллерийские снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 70-80 км.

Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого правительства.

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Кроме того, Германия передала Украине еще три зенитные самоходки Gepard (12 единиц в целом) и 11 гусеничных БТР Mll3 (44 единиц в целом).

В список также попали:

– 70-мм реактивных установок и 2000 ракет, оснащенных лазерной наводкой.

Установки предназначены для монтажа на пикапе – 20 ед.;

– снаряды для артиллерии калибра 155 мм. – 1592 ед.;

– снаряды Vulcano для 155-мм артиллерии, которые могут наводиться с помощью GPS и поражать цели на расстоянии 70-80 км для САУ Caesar, Krab и PzH 2000 – 255 ед.

– тысяча сухих пайков.

“Из-за беспокойства безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и дат до момента передачи”, – говорится в заявлении.

Как отмечает издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, военная помощь Украине со стороны Европы уменьшается с апреля.