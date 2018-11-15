Германия показала мурло «европейской демократии»

15.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Пресс-секретарь МИД Германии заявил о необходимости закрытия сайта украинских карателей «Миротворец», нелегально публикующего личные данные неугодных граждан. Недавно в досье был включен бывший канцлер Герхард Шредер за участие в проектах «Газпрома» и поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Следует отметить, что на Украине требования Германии восприняли в штыки, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Немецкое правительство требует от украинского принять меры по удалению сайта Миротворец (после внесения в его списки экс-канцлера Шрёдера). А украинский народ требует от немецкого правительства принять меры по удалению Шрёдера, а заодно и прочей коррумпированной швали, работающей на путинский режим», – пишет известный блогер-майданщик Карл Волох.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на брифинге в Госдуме заявил, что позиция МИД Германии сыграет свою роль в будущем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обнаглели, более наглой страны сегодня нет. Кого угодно вставляют в какие-то стенды, списки, угрозы, аресты, Интерпол и холод. Замерзает страна, но кучка чиновников временно управляют. Они будут все арестованы, все руководство – от Порошенко до мэра последнего города… Все они будут арестованы – вся администрация Украины, полиция, СБУ, армия – все, кто сегодня устраивают там произвол», – заявил Жириновский.

Экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот настроен менее оптимистично относительно серьезности позиции Германии.

«Значит, когда там нарушались права других, это было незаметно. А вот когда нарушили права немца… Вот увидите, Шредера из сайта удалят и всё останется по-прежнему… Европейская демократия в действии – о сверхчеловеках и плебсе», – рассуждает Кот.

Аналогично оценивает ситуацию и депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Супруга экс-канцлера Герхарда Шредера потребовала от правительства принять меры против сайта «Миротворец» и обеспечить безопасность их семьи. Теперь пресловутый сайт сам попадет в базу немецкой службы безопасности. Предположительно будет возбуждено уголовное дело по статье «угроза жизни». А до этого Германия молчала как рыба об асфальт, пока на этой помойке при покровительстве высших украинских чинов собирались, в нарушении десятка законов и конвенций, личные данные десятков тысяч людей. Поддержка нацистских уродов вам еще вернется бумерангом», – пишет депутат в своем блоге.