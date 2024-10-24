Германия пошла навстречу предложению поляков – украинских беженцев лишат соцвыплат

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Украинских беженцев в Германии вскоре лишат гражданской помощи в размере 563 евро в месяц. Такой анонс сделал министр финансов Кристиан Линднер в интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche. При этом Линднер не уточнил, когда именно планируется отменить выплату.

По его словам, украинцам по-прежнему не придется проходить процедуру предоставления убежища, но оно не будет назначаться автоматически.

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«Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев из Украины. Украинцы не должны сразу получать гражданскую помощь, ориентированную на предоставление социально-экономического прожиточного минимума. Украинцы должны получать те же выплаты, что и другие беженцы — 460 евро» , — цитирует издание слова министра.

Вместо предоставления гражданских пособий, которые украинцы сейчас получают наравне с резидентами страны, министр предлагает создать льготы для искателей убежища и интегрировать их в экономику ФРГ.

Гражданское пособие известное, как но Bürgergeld , назначается безработным гражданам Германии. Украинцы получают его с июня 2022 года. В настоящее время около 65% из 1,2 млн украинцев в Германии получают Bürgergeld.

Интересно, что выход этого интервью совпал по времени с появлением в польских СМИ слов главы МИД Польши Радослава Сикорского, адресовавшего своими немецким коллегам аналогичное предложение – лишить украинских беженцев соцвыплат для мотивации их отправки на фронт.

Во время интервью на польском государственном телевидении Сикорский рассказал о своей встрече с канцлером Олафом Шольцем и поделился деталями беседы. По его словам, социальные выплаты, которые украинские беженцы получают в Германии, лучше было бы направить Украине для финансирования ее войны с Россией.

«Я сказал, что финансовая помощь для украинских беженцев, которая может составлять до 1200 евро в месяц, могла бы поступать непосредственно в Украину. Не совсем правильно, что такие выплаты создают стимул оставаться в Германии, тогда как мужчины могли бы воевать, а женщины — восстанавливать экономику», — приводит слова Сикорского польское издание RMF24.

Министр также затронул тему недавней встречи лидеров Германии, США, Великобритании и Франции в Берлине. Он подчеркнул, что участие Польши в обсуждениях вопросов, касающихся Украины, необходимо, так как это приводит к принятию «лучших решений».

Издание посчитало это ответом Варшавы на недавнюю обиду от Киева, когда оказалось, что Польшу исключили из числа стран, посвященных в секретную часть плана Зеленского.