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Новости Украины

Уничтожение нитей «Северных потоков» уничтожило возможность маневра для канцлера Германии Олафа Шольца, поскольку теперь протесты недовольных экономическим положением немцев не страшны по причине отсутствия какого-либо пути назад к энергетическому сотрудничеству с Россией.

Об этом говорили участники эфира на «Первом канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда жальче всего было Олафа Шольца? Когда он говорил на прямые требования Украины поставить танки – не можем, потому что «Северный поток» может вот-вот заработать. А что произошло? «Северного» потока больше нет. Волшебное чувство свободы теперь и у Олафа Шольца, и у Анналены Бербок (министр иностранных дел Германии Анналена Бербок – ред.) просто возникло. Теперь нет смысла в протестах никаких, потому что о чём вы будете протестовать, ребята? Включить всё равно уже ничего нельзя», – сказал политолог Алексей Мухин.

Он считает, что немцы теперь будут ещё более управляемы США, поскольку газ в Германию идёт через территорию американских сателлитов – Польши и Украины.

«Я бы не стал недооценивать, потому что сейчас у немцев выбора нет. Терять нечего. Газ на территорию Германии не поступит, потому что это зависит теперь от Польши и Украины», – считает Мухин.

Представитель ЛНР Родион Мирошник прогнозирует, что в будущем на Украине всё же будут массово появляться американские, а немецкие танки.

«Сейчас на фоне энергетического кризиса, металлургическая промышленность, машиностроение фантастически падает в Европе. Поэтому единственный кто может поставлять – это американский ВПК», – резюмировал Мирошник.