Германия потеряла репутацию честного посредника

15.06.2022  10:57 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Сегодня Берлин не обладает внешнеполитической субъективностью и самостоятельностью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре, отвечая на вопрос о поставках оружия Украине.

Сегодня Берлин не обладает внешнеполитической субъективностью и самостоятельностью. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Германия движима, у нее нет собственного внешнеполитического курса. Канцлер Шольц с самого начала выбрал правильную тактику: сдержанность. Однако его захлестнули лево-зеленые милитаристы, и ему пришлось внести коррективы в поставки оружия. Задержки в большей степени связаны с неспособностью Берлина реализовать крупные проекты. Даже борьба со стихийными бедствиями — например, в долине Ар — больше не работает.

Чрезмерная бюрократия, гиперморальность вместо ответственных действий, а также раздача должностей на основе политических убеждений, а не профпригодности и пожирающая ресурсы политика ради спасения мира превратили Германию в страну без активной роли», – сказал политик интервью «Известиям».

Также он скептически оценивает потенциальную роль Германии для перезапуска переговорного процесса между РФ и Украиной.

«Из-за вмешательства Германия потеряла репутацию честного посредника, который может выступать в этой роли. Тем не менее необходимо сделать всё, чтобы положить конец [происходящему на Украине] с помощью дипломатических каналов. Кроме России к ним относятся прежде всего США и Украина.

Пока Вашингтон не будет вести себя конструктивно даже с оглядкой на ошибки прошлого, а Россия не поймет, что [происходящее] — это не выход, другие государства не добьются успеха в переговорах», – считает Котре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть