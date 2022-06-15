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Новости Украины

Сегодня Берлин не обладает внешнеполитической субъективностью и самостоятельностью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре, отвечая на вопрос о поставках оружия Украине.

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«Германия движима, у нее нет собственного внешнеполитического курса. Канцлер Шольц с самого начала выбрал правильную тактику: сдержанность. Однако его захлестнули лево-зеленые милитаристы, и ему пришлось внести коррективы в поставки оружия. Задержки в большей степени связаны с неспособностью Берлина реализовать крупные проекты. Даже борьба со стихийными бедствиями — например, в долине Ар — больше не работает. Чрезмерная бюрократия, гиперморальность вместо ответственных действий, а также раздача должностей на основе политических убеждений, а не профпригодности и пожирающая ресурсы политика ради спасения мира превратили Германию в страну без активной роли», – сказал политик интервью «Известиям».

Также он скептически оценивает потенциальную роль Германии для перезапуска переговорного процесса между РФ и Украиной.

«Из-за вмешательства Германия потеряла репутацию честного посредника, который может выступать в этой роли. Тем не менее необходимо сделать всё, чтобы положить конец [происходящему на Украине] с помощью дипломатических каналов. Кроме России к ним относятся прежде всего США и Украина. Пока Вашингтон не будет вести себя конструктивно даже с оглядкой на ошибки прошлого, а Россия не поймет, что [происходящее] — это не выход, другие государства не добьются успеха в переговорах», – считает Котре.