Многие немецкие политики материально заинтересованы в распиливании финансовой и военной помощи Украине, поэтому никогда не согласятся на прекращение войны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Попробую сейчас объяснить. Всё дело в том, что Германия и некоторые конкретные политики в Германии имеют корпоративную и личную лоббистскую заинтересованность в дальнейшем оказании финансовой и военной помощи Украине », – сказал Сосновский.

«Надо понимать, что для Германии вероятный вопрос коммерческого использования выгод в военной и послевоенной плоскости превышает различные моральные и этические аспекты.

Он пожаловался, что пока что не может раскрыть конкретные детали, но пообещал позже их опубликовать.

«Здесь завязаны некоторые финансовые структуры мирового уровня, немецкие структуры, политики. Верхушка Германии не остаётся в стороне от этого процесса.

Поэтому надо понимать, как внимательно сегодня Мерц и его окружение рассматривают то, что происходило в Петербурге. Потому что, если договорённость состоится, то финансовые, экономические, коммерческие планы, которые имеются у Германии, они могут быть полностью сломаны.

А за этим стоят очень крупные, серьезные структуры. Я думаю, что Германия будет… стоять не на стороне проведения этих переговоров», – добавил он.