Германия предлагает России и Украине начать все с чистого листа

27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского появились возможности для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил депутат Бундестага, координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирк Визе.

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По его словам, в отношениях между Россией и Германией есть «пара сложных вопросов, не говорить о которых нельзя».

«Прежде всего выполнение минских договоренностей по Донбассу. Сейчас, после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, возможно, вновь открылись какие-то возможности, хотя в начале года, честно говоря, ситуация выглядела более удручающе. Теперь, кажется, можно говорить о возможности начать все с чистого листа, тем более что сложно еще больше испортить российско-украинские отношения. Правда, я был удивлен, что первым же сигналом из Москвы было решение о выдаче паспортов жителям Донбасса,— не знаю, был ли это лучший сигнал к началу диалога», – сказал Визе.