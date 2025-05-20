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В четверг, 15 мая, в Берлине в очередной раз произошел сходняк казенных германских «культуртрегеров» под предводительством одиозной упал-намоченной Эвелин Цупке, возглавляющей комитет «по делам жертв СЕПГ» (Социалистической Единой партии Германии — правящей политической силы в ГДР).

Возглавляемый тётенькой Цупке комитет является практически полным аналогом бандеровского «института национальной памяти», а сама предводительница — европейским аналогом «избушного» жлоба Вятровича, некогда его возглавлявшего.

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Тема сходки — продолжить оказывать давление на Россию в рамках «возвращения культурных ценностей, вывезенных из «советской оккупационной зоны (СОЗ) во времена диктатуры СЕПГ».

По ходу пьесы были в очередной раз нудно зачитаны требования к РФ, в которых указывались тысячи и тысячи объектов культурного значения, вывезенных в качестве трофеев с занятой Советской Армией территории поверженной гитлеровской Германии в счет компенсации ущерба культурно-историческому наследию нашей страны, нанесённой фашистскими оккупантами.

Клад Приама из троянских раскопок Шлимана. Находится в России

Особо умиляет, что культуртрегерша Цупке сотоварищи горестно шамкали, будто СССР/Россия тем самым нарушают международные нормы (Гаагские правила ведения войны от 1907 года, запрещающие, в частности, использовать культурные объекты в качестве компенсации за понесенные потери), как будто агрессия гитлеровского режима против СССР, геноцид, тотальный грабеж и преднамеренное уничтожение культурного слоя Германия осуществляла в рамках международного законодательства.

Предметы “Эберсвальдского клада” из Музея изобразительных искусств им. Пушкина

В речах «культуртрегеров» даже стали появляться обороты о «русском культурном варварстве».

Обострения казённых «культуртрегеров» ФРГ в отношении нашей страны происходят хоть и не каждый год, но достаточно регулярно. А с момента воссоединения Крыма с Россией – ещё и шумно.

К примеру, в 2018 году в бундестаге по этому поводу истерила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», потребовавшая новых разбирательств, причем, получившая полное одобрение со стороны правящей коалиции.

Впрочем, попытки обратного «отжима» культурных ценностей у России в ФРГ давно стали чем-то вроде ритуальных танцев с бубном, подобно «пятиминуткам ненависти» в Японии, на которых возбужденные граждане требуют от нашей страны возврата «северных территорий».

В принципе, и те, и другие, понимают, что шансы на реализацию хотелок весьма иллюзорны, поскольку позиции требующей стороны весьма шатки и уязвимы, как с юридической, так и с моральной стороны.

Суть дела.

С началом Второй Мировой войны, гитлеровским режимом были организованы специальные команды разграбления культурно-исторических ценностей на оккупированных территориях на базе различных ведомств Третьего рейха.

Среди них Аппарат генерального посредника «Генеральное посредничество „Восток“»), из хозяйства рейхсфюрера СС Гиммлера, батальон особого назначения под командованием штурмбанфюрера СС барона фон Кюнсберга, состоявший из специалистов в области культуры и искусства, но подчинявшийся министру иностранных дел Риббентропу, штаб рейхсляйтера Розенберга и учреждённый им же «Центр по охвату и сбору культурных ценностей на оккупированных восточных территориях» и прочие шайки мародеров.

Солдаты танковой дивизии “Герман Геринг” с одним из артефактов из разграбленного ими музея

Интересно, что гитлеровская верхушка заранее объявила все добро, находящееся на «присоединенных восточных территориях» в качестве «немецких ценностей», подлежащих безусловному изъятию. Интересно, по какому международному закону?

Похищенный нацистами портрет кисти Рафаэля из музея Кракова

Немецко-фашистские оккупанты осуществляли на территории Советского Союза план по «устранению ущербной идентичности неарийцев» путём последовательного уничтожения предметов искусства и грабежа музеев, хранилищ и частных коллекций.

С 1943 года задача по организованному грабежу была официально возложена на СС, гестапо (СД), министерство финансов, Культурную Палату Рейха и ряд других бюрократических организаций. Помимо разграбления имущества оккупанты уничтожили многочисленные памятники культуры и истории, архитектурные шедевры с многовековой историей.

Столкнувшись с европейским вандализмом на освобожденных территориях в ходе битвы за Москву и Харьков, который несколько раз переходил из рук в руки, в ноябре 1942 года Советским правительством была учреждена специальная комиссия, в задачу которой входила «регистрация и расследование нанесения вреда и уничтожения собственности граждан, колхозов, публичных институтов, государственных предприятий и органов фашистской Германией и её союзниками».

Пока шла война, спецкомиссия не могла проследить путь похищенных ценностей, часть которых гитлеровцами была припрятана в выработанных горных штольнях на территории Австрии и Германии, частично прилипла к лапам нацистских бонз, а также во множестве осевших в частных коллекциях, получивших после войны статус «добросовестных владельцев».

Список похищенных и уничтоженных культурно-исторических ценностей, принадлежавших нашей стране и гражданам, ведется и пополняется вот уже более 80 лет.

Так, Минкультуры РФ составило «Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны» из 18 томов в 50 книгах, посвященный причиненному войной ущербу музеям, библиотекам, архивам Москвы и Санкт-Петербурга (включая пригородные дворцы-музеи), Московской, Ленинградской, Воронежской, Курской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Новгородской областям и Северному Кавказу, который включает 1.177.291 единицу хранения. С 2014 года список пополнился утраченными крымскими артефактами, а с 2022-го — и культурными потерями новых территорий.

В первую послевоенную пятилетку Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК) установила ущерб, нанесенный 64 особо ценным из 427 пострадавших советских музеев, а также 4000 библиотек (уничтожено 115 млн печатных изданий) и архивам 19 областей (утрачено 17 млн дел) РСФСР. Всего же на территории РСФСР (вместе с Крымской АССР) в период немецкой оккупации пострадало 173 музея.

К слову, свидетели фашистской оккупации Харькова дали показания ЧГК, как гитлеровцы мостили дорожки через лужи и уличную грязь редкими и старинными книгами, выброшенными из библиотек, а вывезенный нацистами и доставшийся США архив Смоленского обкома ВКП(б) до сих пор является камнем преткновения, ибо обожающие «порядок основанный на правилах» американцы и не думают возвращать похищенные документы по принадлежности.

В период 1997—2012 гг. в Россию был возвращен ряд произведений, вывезенных в Германию во время войны и обнаруженных в государственном или частном владении. Возвращённые предметы в основном состоят из картин, икон или предметов мебели.

Наиболее резонансным стало обнаружение фрагментов Янтарной комнаты (одна из четырех мозаик и комод) из частной коллекции в Бремене; позолоченный крест с главного купола храма Святой Софии в Новгороде, который в 1942 году был вывезен из Новгорода солдатами испанской «Голубой дивизии»; каталог картинной галереи Императорского Эрмитажа, который находился в библиотеке Гатчинского дворца и принадлежал императору Александру III.

Пока была жива дружественная ГДР, наша страна также вернула немцам ряд выдающихся культурных ценностей, вроде Пергамского алтаря и Сикстинской Мадонны, причем в процессе возвращения было сказано, что эти артефакты являются частью немецкого культурного наследия. Не говоря уже о том, что СССР безоговорочно вернул по принадлежности спасенные от гитлеровцев культурные ценности Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран.

Пергамский алтарь. Возвращен в ГДР в 1958 году

С началом распада СССР ситуация едва не вышла из-под контроля. Со стороны «дружественной» ФРГ посыпались предъявы, которые старались удовлетворить сначала Горбачев, а затем и Ельцин. И если Горби договорился с бундесами о взаимных уведомительных действиях — да, мол, есть у нас такие и сякие перемещенные артефакты, — то запойная тварь Ёлкин готов был отдать немцам всё и вся за ласковый взгляд и кредиты, однако на дыбы встала Государственная Дума, в результате чего в 1998 году был принят Федеральный закон N 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещённых в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации», объявлявший все перемещённые в нашу страну культурно-исторические ценности национальным достоянием.

Ельцинская кодла, кстати, попыталась саботировать подписание закона, но запойного поставил на место Конституционный суд, обязавший его подписать закон.

В целом, решение СССР о вывозе из побежденной Германии культурных ценностей получил понимание на Потсдамской конференции у глав государств-союзников, убедившихся лично, как «несчастные немцы, обманутые Гитлером» выполняли подписанные их правительством правила ведения войны. Собственно, они и сами неслабо нагрели руки на награбленных ценностях, вывоз которых контролировали агенты Управления стратегических служб, будущей ЦРУ.

Другого выхода, как пополнить нанесенный нашей стране колоссальный ущерб за счет Германии, у СССР не было. Просто, в наше время, когда на Западе и в ФРГ возобладало мнение, будто время все списало и простило, а память о Великой Победе является неприятным рудиментом, не изжитым русскими (в отличие от хороших украинцев), поползновения к пересмотру итогов Второй Мировой войны будут продолжаться и даже усиливаться при обострении международных отношений. Память у нас, к счастью, не отшибло.