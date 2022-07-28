Германия продаст Украине 100 гаубиц Panzerhaubitzen

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Новости Украины

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000 года производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

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По информации Spiegel, еще 13 июля вицеканцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ, но эту информацию KMW подтвердили только сейчас.

Обращение Украины о покупке PzH 2000 направляла еще в апреле.

По словам представителя KMW, общая стоимость контракта на 100 самоходных гаубиц для Украины составляет 1,7 млрд евро.

Этот объем многократно превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 миллионов евро.

Отмечается, что когда первые гаубицы уедут на Украину, пока неизвестно. Производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет. В KMW производство систем вооружения должно начаться немедленно.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что Германия поставила Украине три реактивных системы залпового огня MARS2 из своих армейских запасов, а также пять зенитных самоходных установок Gepard и три самоходных гаубицы.

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил получение оружия и сказал, что оно будет отправлено на передовую.