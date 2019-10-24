24.10.2019, Киев, Олег Кравцов
 
Германия, Политика, Украина
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Германия просит Киев «решить вопрос русскоязычного меньшинства на востоке»

Украинские власти должны проводить более сбалансированную политику в отношении национальных меньшинств.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель председателя Социал-демократической партии Германи Ральф Штегнер, претендующий сейчас на пост лидера СДПГ.

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Он полагает, что украинский кризис имеет разрешение. Также собеседник издания рассказал, что у него сложилось впечатление, что в Москве сейчас более положительно относчятся к новым украинским властям, чем к руководству при прежнем президенте.

Кроме того, говорит представитель одной из правящих партий Германии, «важно будет решить вопрос русскоязычного меньшинства на востоке Украины».

«И я понимаю, насколько это важно, потому что в моей федеральной земле, Шлезвиг-Гольштейн, политика в отношении национальных меньшинств играет важную роль. У нас есть датское меньшинство, и в 2012—2017 годах его представители даже входили в правящую коалицию федеральной земли, в правительство, частью которого я был. И мы видим — на примере Каталонии, Балкан, Шотландии,— что национальный вопрос важен для многих. Уверен, что в отношении меньшинства можно проводить такую политику, которая бы устроила и большинство,— но она не должна постоянно подогревать конфликты в обществе», – сказал Штегнер.

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