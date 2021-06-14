Германия раскусила украинский шантаж и не собирается платить за гибель ГТС

Требование США, чтобы Германия платила Украине за отказ России пользоваться украинской ГТС после запуска «Северного потока-2» – это абсурд.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если вдруг российская сторона перестанет качать свой газ через территорию Украины на Запад и не будет больше платить Украине два миллиарда в госбюджет, за которые Украина фактически и живёт во многом, то тогда немцы должны компенсировать, немцы должны платить. Вот это американцы будут требовать. Это чисто геополитика. Это в экономическом плане абсурд.

Мне кажется, что это Украина должна с Россией и ЕС этот вопрос коммерчески решить. Она должна предоставить России хорошие льготы, чтобы Россия сказала – да, будем качать через Украину, а не через «Северный поток-1» или 2.

Предоставьте России правильные цены, как это всюду делается, тогда газ будет опять идти через Украину. Предоставьте возможность международным компаниям починить вашу украинскую ГТС, которая нуждается в модернизации. Люди будут вкладывать деньги, но будет и собственник этой трубы, будут в неё не только вкладывать, но и зарабатывать.

Но этого Украина тоже не хочет. Поэтому все выходим в такую ситуацию, где Украина понимает, что может нас легко шантажировать», – рассказал Рар.