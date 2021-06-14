14.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, Газ, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Труба, Украина
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Германия раскусила украинский шантаж и не собирается платить за гибель ГТС

Новости УкраиныТребование США, чтобы Германия платила Украине за отказ России пользоваться украинской ГТС после запуска...

Требование США, чтобы Германия платила Украине за отказ России пользоваться украинской ГТС после запуска «Северного потока-2» – это абсурд.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вдруг российская сторона перестанет качать свой газ через территорию Украины на Запад и не будет больше платить Украине два миллиарда в госбюджет, за которые Украина фактически и живёт во многом, то тогда немцы должны компенсировать, немцы должны платить. Вот это американцы будут требовать. Это чисто геополитика. Это в экономическом плане абсурд.

Мне кажется, что это Украина должна с Россией и ЕС этот вопрос коммерчески решить. Она должна предоставить России хорошие льготы, чтобы Россия сказала – да, будем качать через Украину, а не через «Северный поток-1» или 2.

Предоставьте России правильные цены, как это всюду делается, тогда газ будет опять идти через Украину. Предоставьте возможность международным компаниям починить вашу украинскую ГТС, которая нуждается в модернизации. Люди будут вкладывать деньги, но будет и собственник этой трубы, будут в неё не только вкладывать, но и зарабатывать.

Но этого Украина тоже не хочет. Поэтому все выходим в такую ситуацию, где Украина понимает, что может нас легко шантажировать», – рассказал Рар.


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