Германия разочарована Украиной после Евромайдана – немецкий политолог

04.11.2021 17:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина после майдана не оправдала ни одной из возлагаемых со стороны Запада надежд на страну.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии, конечно, ожидалось, что после майдана, после 2014-го года, после этих резких перемен, после изгнания Януковича и прихода к власти абсолютно прозападного правительства, при западных деньгах, которые пошли в эту страну, Украина в течение двух-трёх лет создаст у себя ту демократическую систему, которую она сама хотела. Прошло семь лет и, если посмотреть, то есть эксперты, которые говорят, что со времён Януковича ничего не изменилось», – сказал Рар.

«Усталость есть в отношениях с Украиной. Потому что считалось, что Украина должна была все эти экономические реформы, главное, правовые реформы провести, независимость судов требовалась от Украины», – добавил политолог.