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04.11.2021 17:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, ЕС, Политика, Украина
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Германия разочарована Украиной после Евромайдана – немецкий политолог

Новости УкраиныУкраина после майдана не оправдала ни одной из возлагаемых со стороны Запада надежд на...

Украина после майдана не оправдала ни одной из возлагаемых со стороны Запада надежд на страну.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии, конечно, ожидалось, что после майдана, после 2014-го года, после этих резких перемен, после изгнания Януковича и прихода к власти абсолютно прозападного правительства, при западных деньгах, которые пошли в эту страну, Украина в течение двух-трёх лет создаст у себя ту демократическую систему, которую она сама хотела. Прошло семь лет и, если посмотреть, то есть эксперты, которые говорят, что со времён Януковича ничего не изменилось», – сказал Рар.

«Усталость есть в отношениях с Украиной. Потому что считалось, что Украина должна была все эти экономические реформы, главное, правовые реформы провести, независимость судов требовалась от Украины», – добавил политолог.

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