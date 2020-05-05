05.05.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, ЕС, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал
Просмотров:

Германия сдалась: Белграду и Приштине разрешили обменяться территориями


Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил идею размена территориями между Сербией и Косово, при условии, что обе стороны согласятся на нее.

Об этом сообщил косовский информ-портал Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации портала, Боррель в ходе общения с четырьмя СМИ Западных Балкан в преддверии завтрашнего саммита ЕС, который должен пройти в режиме видеоконференции, затронул и тему Косово.

«То, что называется Косово, мы принимаем, поскольку контракты не подписывают с тем, чего не существует, – сказал еврочиновник. – С другой стороны, признание Косово, как государства – это не вопрос Европейского союза, а юрисдикция государств-членов, и каждый тут решает сам».

По словам Борреля, он не исключает идею «изменения границ Косово, если Косово и Сербия договорятся об этом». При этом он отметил, что не Брюссель должен указывать Белграду и Приштине как поступать, поскольку, как он метафорически отметил «ЕС не может быть большим католиком, чем Пара Римский».

Жозеп Боррель

«Мы только содействуем диалогу, – заметил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. – Многое было достигнуто, возобновлен (после отмены косовских стопроцентных пошлин – ред.) товарооборот между Сербией и Косово, но также фактом является и то, что некоторые соглашения не были реализованы, как ожидалось».

Жозеп Боррель отметил, что именно по его предложению недавно был назначен специальный представитель Мирослав Лайчак для посредничества ЕС в диалоге между Приштиной и Белградом, добавив, что только диалог – единственный способ решить проблему.

«Как я уже сказал, побочные эффекты любого соглашения должны учитываться из-за других частей региона, где пограничный вопрос всегда был чувствительным. Я лично понимаю позицию Германии (резко выступающую против изменения существующих границ Сербии и Косово – ред.) и других, но моя роль заключается в содействии диалогу», – заключил представитель ЕС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть