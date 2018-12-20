Германия сделает украинские города безлюдными

20.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украину ждет массовый исход населения, который составит не менее двух миллионов человек в год.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский журналист Антон Подлуцкий.

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По его словам, это связано с планируемым открытием границы Германии для украинских гастарбайтеров.

«1 января, если я ничего не перепутал, Германия открывает свои границы для трудовых мигрантов из Украины. А тут все просто – если реально за год в Евросоюз уезжают около миллиона украинцев, то с открытием границ в Германии это количество людей удвоится. И буквально к середине следующего десятилетия, которое уже не за горами, я думаю, в стране останется мало людей, большинство из которых будут сконцентрированы в киевском столичном регионе, в харьковском, в днепровско-запорожском и в одесском регионе”, – сказал журналист.

Он также добавил, что абсолютное большинство областных и районных центров Украины практически опустеют.

Оставшуюся же территорию, по его словам, займут представители других народов.

«Свято место пусто не бывает, наши территории, наши земли, все равно довольно-таки лакомый кусок. Сюда приедет кто-то другой: китайцы, американцы, британцы, норвежцы, австралийцы, эфиопы и будут тут рулить. Если мы не можем это удержать, если это не особо нужно, значит, это возьмет кто-то другой», – прогнозирует Подлуцкий.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты констатировали, что Украина становится страной массовой эвакуации.

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