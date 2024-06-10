Германия снова разделилась на ФРГ и ГДР – эксперт

Анатолий Лапин.  
10.06.2024 19:16
  (Мск) , Киев
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Выборы, Германия, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Итоги выборов в Европарламент показали новое разделение Германии фактически по границам бывших ФРГ и ГДР.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог и экономист Алексей Кузнецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итоги выборов в Европарламент показали новое разделение Германии фактически по границам бывших ФРГ и...

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По словам Кузнецова, это четко видно по тому, как большинство голосов в бывшей ГДР получила ультраправая партия «Альтернатива для Германии».

«Очень неприятная для Германии история – безотносительно к тому, кто там какие места занял, немецкие газеты уже сегодня вышли с картами, где четко видны города и земли, потому что «зеленые» на самом деле при всем своем провале победили в Берлине и Гамбурге.

Но мы четко видим впервые в истории после объединения, просто разделение на Западную Германию и бывшую ГДР. Во всех федеральных землях бывшей ГДР победила «Альтернатива для Германии». Причем, если посмотреть карты уже не федеральных земель, а избирательных округов, то мы увидим 3-4 округа, где есть некое относительное большинство ХДС, но по большому счету – это все «Альтернатива для Германии», – заключил Кузнецов.

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