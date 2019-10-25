25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Германия, Донбасс, Политика, Украина
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Германия требует немедленно освободить осужденного в ДНР за шпионаж украинского журналиста

Германия требует немедленного освобождения украинского журналиста Станислава Асеева, осужденного к 15 годам заключения в ДНР по обвинению в шпионаже, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине в Twitter.

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“Германия требует немедленного освобождения журналиста Станислава Асеева. Его осуждение – это нападение на свободу слова и права журналистов. Германия продолжает призывать освободить всех незаконно задержанных заключенных в неподконтрольных правительству районах Украины”, – говорится в сообщении.

Ранее к освобождению Асеева призвали в ЕС.

Как сообщал ПолитНавигатор, 22 октября Верховный суд Донецкой народной республики осудил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы.

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