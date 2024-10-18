«Германия угрожает войной Германии» – депутат Бундестага

Елена Острякова.  
18.10.2024 22:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Министр иностранных дел ФРГ «ведет кибервойны в устной форме, излагая здесь лозунги аналитических центров НАТО и выдавая это за политику безопасности».

Об этом в Бундестаге заявил независимый депутат Роберт Фарле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел ФРГ «ведет кибервойны в устной форме, излагая здесь лозунги аналитических центров...

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«Упомянутая вами стратегия безопасности, которая появилась год назад, – это ни что иное как ложь об угрозах со стороны России и попытка милитаризировать немецкое общество и подготовить его к войне против России.
Недаром господин Писториус (министр обороны ФРГ – ред.) при каждом удобном случае говорит: мы должны ввести призыв в армию, мы должны готовиться к войне.

Сегодня я слышал от ХДС, что больницы нельзя закрывать, потому что они нужны на случай войны, чтобы лечить у нас солдат из других стран. Вы понимаете, насколько это извращенно и неправильно?! Германия Германии угрожает самой большой войной», – сказал Фарле.

Он считает самой большой угрозой безопасности Германии партию «зеленых» и ХДС.

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