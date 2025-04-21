Германия ухитрилась не заметить теракт, о котором ее открыто предупредили
Власти Германии не осмелились обвинить США в подрыве газопроводов «Северный поток», хотя тогдашний президент Джо Байден открыто предупредил их, что готовит теракт.
Об этом бывший министр по делам Европы и иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, они потеряли контроль и полностью потеряли рассудок. Я имею в виду, что они не отстаивают интересы своей страны, когда кто-то говорит им: я собираюсь остановить ваш трубопровод, вашу линию жизни, а не просто трубопровод. А потом они взрывают его, и ничего не происходит», – сказал Бартоло.
При этом в сомнительном и требующем расследования инциденте с разрывом кабеля связи на дне Балтийского моря страны ЕС безапелляционно обвинили Россию.
«И потом, что особенно злит, недавно был поврежден кабель в Балтийском море. Сразу же сказали, что это Россия создает проблемы для нас и для подводного кабеля. Шведский исследователь вышел и сказал: нет, это не государственная агрессия. Это произошло из-за шторма, корабль просто перерезал трос.
Есть исследование о том, что подводные кабели, слава Богу, до сих пор не были повреждены в результате ни военных действий, ни террористических атак. Чаще всего это круизные лайнеры, рыболовецкие или торговые суда. Но они сразу вышли и заявили, что это мошеннический акт России», – возмущался Бартоло.
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