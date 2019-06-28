Германия увеличивает свою зависимость от российского газа

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

К 2025 году Германия увеличит зависимость от российского газа до 70%, а потому официальный Берлин готов жертвовать украинскими интересами и обеспечивать собственную энергетическую безопасность, в том числе, через строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия выходит скоро, до 25-го года, на 70% зависимости по газу от России, строит «Северный поток». В 25-м году закончатся 30% газа, которые получает Германия из месторождения в Голландии. Там чисто экономический интерес. Нет ни одной страны мира, которая хочет бескорыстно помочь Украине. Мы себе не поможем – никто не поможет», – заявил Смешко.