Германия в ПАСЕ отделается от Украины дежурной поддержкой ради отмены антироссийских санкций

29.01.2020, Киев, Игорь Петров

Украине не стоит рассчитывать на поддержку немецкой делегации в ПАСЕ в вопросах санкций против России.

Об этом в эфире канала ATR заявил народный депутат Украины VIII созыва, бывший представитель украинской делегации в ПАСЕ, русофоб Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько мне известно из общения с моими коллегами, докладчиком по России будет немецкий депутат.

Ждать чего-то позитивного со стороны Германии, которая сейчас лоббирует российские интересы, не приходится.

Только когда будут откровенно токсичные вопросы, например, Крым или Донбасс, тогда да, немцы будут поддерживать Украину. Во всех остальных случаях я бы не сильно рассчитывал на их поддержку», – заключил русофоб.