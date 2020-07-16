16.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Финансы, Экономика
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Германия вместе с Россией стала врагом Америки


После введения американских санкций против всего, что связано с «Северным потоком 2», Германия наряду с Россией попадает под закон о противодействии врагам США.

Об этом в ходе дискуссии с участниками молодежных «Потсдамских встреч» заявил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У всех сейчас на слуху дискуссия вокруг «Северного потока-2» и возможных американских санкций- уже не только против российских участников этого проекта, но и германских. Ситуация беспрецедентная. Я хотел бы обратить ваше внимание, что американцы собираются применять эти санкции в соответствии с законом о противодействии врагам Америки», – заявил Косачев.

«Я бы попросил германских политиков задуматься над тем, в какой категории они теперь, судя по всему, оказываются, или оказываются германские компании вслед за компаниями, которые работают в нашей стране», – добавил сенатор.

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