Германия вместе с Россией стала врагом Америки

16.07.2020, Москва, Владимир Гладков

После введения американских санкций против всего, что связано с «Северным потоком 2», Германия наряду с Россией попадает под закон о противодействии врагам США.

Об этом в ходе дискуссии с участниками молодежных «Потсдамских встреч» заявил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У всех сейчас на слуху дискуссия вокруг «Северного потока-2» и возможных американских санкций- уже не только против российских участников этого проекта, но и германских. Ситуация беспрецедентная. Я хотел бы обратить ваше внимание, что американцы собираются применять эти санкции в соответствии с законом о противодействии врагам Америки», – заявил Косачев.

«Я бы попросил германских политиков задуматься над тем, в какой категории они теперь, судя по всему, оказываются, или оказываются германские компании вслед за компаниями, которые работают в нашей стране», – добавил сенатор.