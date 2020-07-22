22.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Германия, Косово
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Германия вооружает косовских боевиков, нарушая собственные законы


Последние несколько месяцев Приштина вела переговоры с Берлином о закупке артиллерии и противотанковых ракетных систем в довесок к уже имеющимся у так называемой «армии Косово» легкой артиллерии и пехотного стрелкового оружия немецкого производства.

Об этом сообщила сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вооружая банды косовских сепаратистов, Германия, по сути, нарушает собственное законодательство. Так, еще в 1971 году страна приняла положение, согласно которому она не имеет права поставлять вооружения странам, не являющимся странами НАТО. Тем не менее, она успешно нарушает его, являясь четвертым экспортером оружия в мире с 5,8% долей на рынке вооружений.

Для обхода спорных моментов в Германии создан Федеральный совет безопасности во главе с Ангелой Меркель, который согласно информации Фонда Гессена по исследованию проблем мира и конфликтов (HSFK), одобрил около 60% запросов немецких производителей оружия на экспорт в страны, не входящие в НАТО и ЕС.

Также, по имеющейся информации, Приштина заплатила Берлину 170 миллионов евро на закупку оружия, снаряжения и обучения своих боевиков немецкими инструкторами. Сейчас ведутся переговоры о приобретении новой партии автоматических винтовок G-36 (Heckler и Koch) и танков «Леопард 2». На данный момент на руках представителей косовских нелегальных структур имеется 250 тысяч единиц оружия, включая вышеупомянутые автоматические винтовки и ручные гранатометы.


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