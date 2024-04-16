Германия вознамерилась превратить «имперский двор России» в «европейское море»

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Украина, Грузия и Молдова должны помочь ЕС вывести Черное море из-под контроля России.

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил государственный министр в МИД Германии Тобиас Линднер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черное море стало еще более европейским. Открылись переговоры с Молдовой, Украиной, Грузией. Члены ЕС не могут терпеть ухудшение ситуации с безопасностью из-за российского империализма. Россия не заинтересована в стабильном мире. Они рассматривают регион как свой имперский двор. Они контролируют большую часть Черноморья и сохраняют свой контроль там», – лаял немец.

Он отчитался, что правительство Германии уже вложило в Украину 28 млрд евро.