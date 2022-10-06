Германия все сильнее втягивается в военный конфликт на Украине

06.10.2022  11:50 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Германия поставит на Украину три комплекса немецкой зенитно-ракетной системы IRIS-T.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия поставит на Украину три комплекса немецкой зенитно-ракетной системы IRIS-T. Об этом в эфире...

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По словам Мельника, контракт на полмиллиарда евро предусматривает поставку первого такого комплекса в начале следующего года.

«Я хотел бы с радостью сообщить и вам, и нашим зрителям о радостной новости – мы буквально только что подписали контракты на поставку в Украину новых систем противовоздушной обороны, это так называемая IRIS-T. Сумма контракта порядка полмиллиарда евро», – сказал дипломат.

«Мы благодарны правительству Германии за то, что нам удалось их убедить, помочь с финансированием. То есть не только с разрешением, но и с сопровождением, обучением нашего персонала.

Я сам был недавно в Баварии – фирма, которая производит эти сверхсовременные системы, их нет не только в Бундесвере. Это самая новая система, которая сможет защитить большой город, как Киев и окрестности. Эти системы, три, о которых идет речь, они будут поступать пошагово, начиная с начала следующего года», – заявил Мельник.

 

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