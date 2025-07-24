Германия вынашивает новый план «Барбаросса» – Фридман

Елена Острякова.  
24.07.2025 17:43
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Германия возглавит войну Европы против России.

Об этом основатель и бывший директор частной разведывательно-аналитической организации «Стретфор» Джорж Фридман заявил на своем ютуб-канале «Будущее геополитики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия возглавит войну Европы против России. Об этом основатель и бывший директор частной разведывательно-аналитической...

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«Сейчас все вокруг говорят, что Россия готова к воздушной войне против Европы, если европейцы будут поставлять оружие украинцам, что они и делают. Вот тут-то мы и возвращаемся к немцам. Немцы стали в каком-то смысле центром притяжения Европы. Они размещают бригады в Литве, быстро наращивают свой военный потенциал и поддерживают украинских военных», – сказал Фридман.

Он дал весьма нелицеприятную характеристику другим европейским странам.

«Поляки боятся русских. Украинцы им даже не очень нравятся. А немцев они вроде как ненавидят. Так что поляков можно не учитывать. Центром притяжения Европы может стать кто угодно. У Британии тоже мог бы быть такой статус, но они сказали: к черту это. Французы сказали: я центр притяжения, мне больше ничего не нужно делать, я и не делаю. А немцы двинулись. Они говорят Европе, чтоб она готовилась к войне», – сказал Фридман.

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