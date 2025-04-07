Германия взяла курс на четвертый рейх

Все факторы прямо свидетельствуют тому, что активно разрабатывается и воплощается план превращения Германии в новую империю.

Об этом на телеканале «День», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Он считает, что пошагово Германия добилась того, что из страны, которой фактически нет, стала первой экономикой, а потом и теневой главной политической силой Европы.

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«ЕС англосаксами создавался, в первую очередь, чтобы держать в узде Германию. Они этот ЕС сделали своим инструментом, потом сделали ещё шаг и из тени вышли на открытое политическое лидерство, затем, крепко получив по зубам от американцев и немного уйдя в сторонку, снова рванулись к той же цели. И теперь провозглашают, что будут создавать и военное лидерство.

Если это не целенаправленный поход к Четвёртому рейху, то это трудно чем-то ещё объяснить», – сказал эксперт.

По его словам, США время от времени осаживают, но полностью не блокируют эту их деятельность.