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Новости Украины

Польша рискует потерять западные области – бывшие земли Германии, перешедшие под контроль Варшавы по итогам Второй мировой войны. Об этом пишет издание Koserwatizm.Pl

Это произойдет в случае ожидаемого создания союза Украины и Польши, который формируется по инициативе Лондона.

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«Политика нынешнего правительства третьей Польской Республики по прямой линии может привести к возобновлению Западного пограничного вопроса и, таким образом, оставить Польшу в форме Варшавского герцогства… Путь к потере Вроцлава проходит через Лондон и Киев», – говорится в материале.

Берлин, в последние годы экономически контролировавший Польшу, с раздражением смотрит на переориентацию Варшавы на Лондон, поясняется в публикации.

Как только Варшава «объявит о создании Укрополина, польско-украинского союза под англосаксонским управлением – Германия поднимает вопрос о границах».

При этом оставшиеся под контролем Варшавы земли будут украинизироваться за счет беженцев с Украины.

«Мы потеряем Вроцлав и Щецин, чтобы увидеть, как Жешув, Перемышль, Хелм, Люблин и все остальные становятся городами Укропольскими… Следующий раздел Речи Посполитой-это сценарий уже в реализации», – говорится в публикации.

При этом, похоже, представители польской власти осознают опасность такой перспективы. Издание цитирует ведущего политика правящего лагеря, профессора Адама Глапинского, председателя польского Национального банка:

«Когда-то речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть, бывшей советской оккупационной зоны. А с момента выполнения этой задачи – вернуть в той или иной форме свои прежние земли, которые сейчас находятся в польских границах. И подчинить всю эту полосу стран между Германией и Россией. Это представление Германии о балансе в будущей Европе. Выход Великобритании из ЕС открыл путь к реализации этого сценария».

Автор предупреждает: «Одна подпись под актом «союза» с Украиной, одно движение к англо-польско-украинскому Союзу – оторвут от Польши все, что мы захватили в 1945 году, а, может, и больше».