Германию и Францию предлагают объявить сторонами конфликта в Донбассе

15.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Заявление стран G7, в котором Россию объявили стороной конфликта в Донбассе, – это сознательная диверсия со стороны Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот это заявление «большой семерки», оно принято путём консенсуса. Не знаю, кто его вычитывал со стороны Франции, Германии. Вы помните, Зеленский недавно жаловался, что Берлин и Париж упорно не хотят признавать Россию участником конфликта в нормандских переговорах. И вот, пожалуйста, они пропустили эту фразу, но я не думаю, что такую фразу можно было так случайно протолкнуть.

Это сознательная диверсия, причём всюду и в коммюнике большой семерки, и в финальном коммюнике саммита НАТО, идёт речь о том, что все стороны должны выполнять Минские соглашения, все стороны должны следовать Нормандскому формату. Но при этом заявляют «а Россия, мы это признаём, участник конфликта, а не переговорщик, то есть – точка», – заявил Корнилов.

«Тут я считаю, нужно послать ноту. Что там США, Байден думает, это всё равно. Парижу и Берлину. То есть, вы в самом деле считаете Россию участником конфликта, а не переговорщиком? Тогда нам действительно в Нормандском формате делать нечего. Тогда мы объявляем Францию и Германию участниками военного конфликта на стороне Украины, а никакими не переговорщиками», – предложил политолог.

Напомним, что в итоговом коммюнике саммита G7 страны Запада фактически прибегли к риторике украинской пропаганды.

«Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и вывести российские войска и технику на восточной границе Украины и на Крымском полуострове. Мы остаемся при твердом мнении, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником», – говорится в заявлении.