Германию затрясло от российских СМИ

04.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Германская контрразведка опубликовала доклад, в котором бездоказательно обвинила Россию в пропаганде и негативном влиянии российских СМИ на немецкое общественное мнение.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы увидели опубликованный доклад, подготовленный немецкой контрразведкой, в котором содержится ряд обвинений в адрес России. И, помимо утверждения о том, что российские спецслужбы якобы активно проводят шпионаж на территории Германии, в частности, большой раздел в документе посвящён влиянию российских СМИ на немецкое общественное мнение.

Например, информационное агентство «Спутник», телеканал «Russia Today Deutsch» обвиняются в распространении пропаганды, дезинформации.

Отмечается, что российское государство увеличивает своё идейное присутствие в Германии.

Мне кажется, в этом же докладе можно было бы отметить, как Германия увеличивает своё информационное присутствие и в мире, и на территории России, и увеличивает бюджеты своих СМИ, которые дотируются за счёт государства, но на это времени, видимо, не нашлось», – возмутилась Захарова.

Она подчеркнула, что содержание этого доклада повторяет риторику Союза журналистов ФРГ, последний год занимавшегося травлей российских информационных ресурсов в Германии.

«В докладе говорится, что государственные компании России якобы маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность. Доклад переполнен подобными безапелляционными заявлениями, которые как под копирку совпадают с мнением Союза журналистов Германии. Очень интересное совпадение, даже выражения использованы одни и те же. Такое впечатление, что Союз журналистов Германии, который в течение года нападал на упомянутые российские СМИ, пользовался методичками контрразведки ФРГ.

Все эти заявления сделаны в докладе без какого-либо предоставления доказательств и фактов. Все заявления и обвинения сделаны бездоказательно. Выводы при этом делаются однозначные», – добавила официальный представитель МИД РФ.

Также, по её мнению, немецкие журналисты и контрразведка просто подпевают британским коллегам, повторяя их бездоказательные обвинения.

«Например, реакцию российских СМИ на многочисленные инсинуации Лондона вокруг дела Скрипалей называют «Международной российской кампанией». Кто начинал эту кампанию? Кто выступал в парламенте Великобритании? Кто каждый день снабжает британские СМИ утечками из британских же официальных и государственных учреждений и органов? Российские СМИ? Может быть МИД России? Или российские спецслужбы? Конечно, нет. Эта кампания британская, но в докладе она почему-то называется российской», – резюмировала Захарова.