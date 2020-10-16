Германская пресса фактически признала Белоруссию частью РФ

16.10.2020, Москва, Владимир Гладков

На Западе решили, что давить из-за ситуации в Белоруссии санкциями на Россию куда эффективнее, чем на Минск и президента Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Читаю немецкую газету «Die Welt» и там статья: «Как нам наказать Белоруссию, как же нам обуздать протесты». И говорят: «Для Лукашенко санкции — это укус, и они не повлияют». Поэтому делается вывод: «А давайте введём санкции против России». Иными словами, для нас эти санкции более серьёзные, чем для Лукашенко и Белоруссии», – отметил он.

Также политолог возмутился, что беглая лидер оппозиции Светлана Тихановская ратует за санкции против своей страны и радуется, когда белорусская экономика несёт убытки.

«То, что сейчас делает Тихановская, радостно призывая к санкциям против своей же страны, лишний раз должно доказать белорусам, кто против кого и за что выступает.

Ведь посмотрите, что она говорит: «Надо ввести санкции и заблокировать все государственные предприятия Белоруссии». По сути, это государствообразующие предприятия, это бюджетообразующие предприятия. Вы понимаете, что будет, если завтра, предположим, они остановятся?

Заметьте, как она радостно говорит: «Гродноазот лишается контрактов, даже потому что есть только угрозы забастовки». Она радуется. Она что думает, что если, предположим, завтра она придёт к власти, то контракты вернутся?

За эти контракты надо будет годами или десятилетиями бороться, а предприятия лишатся рабочих мест», – добавил Корнилов.