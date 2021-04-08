Германский посол в Сербии: «Бомбардировки Югославии были необходимы»

08.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Посол Германии в Сербии Томас Шиб оправдал агрессию НАТО против Югославии, заявив, что она помогла «избежать геноцида».

Об этом Шиб завил Радио- Телевидению Воеводины (РТВ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что это – спорный вопрос, и разрешения Совета Безопасности ООН не было, но нужно было принять какое-то решение, цель заключалась в том, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, избежать геноцида, – заявил Шиб. – Это было очень тяжело для Сербии, но мы не должны забывать, что это произошло не просто так. Проблема заключалась в том, чтобы найти решение для Косово, поскольку все дипломатические средства были исчерпаны».

На вопрос, сможет ли Германия отказать Сербии в поддержке на ее пути в ЕС, если Белград не признает независимость Косово, Шиб сказал, что «это больше, чем гипотетический вопрос» и что «он не хочет быть столь пессимистичным».

«Мы надеемся, что обе стороны будут конструктивными, переговоры не могут закончиться положительно, если не будет доверия и хорошей атмосферы. Мы призываем обе стороны избегать заявлений, которые могут ухудшить атмосферу и затруднить достижение компромисса», – сказал немецкий посол.

В свою очередь председатель правительства Воеводины (автономный край Сербии) Игорь Мирович довольно жестко отреагировал на слова Томаса Шиба.

«Заявление посла Германии Томаса Шиба для РТВ недипломатично, не соответствует действительности, неразумно и не соответствует статусу посла в суверенной стране. Я просто считаю, что на такое заявление нужно реагировать в соответствии с соответствующими принципами и конвенциями», – написал Мирович в своем инстаграме.

«Геноцидом» в Косово западные политики традиционно называют контртеррористическую операцию армии и МВД Союзной Югославии против вооруженных банд албанских боевиков, развязавших кровавый террор в крае. Поводом для бомбардировки стала фальсификация «бойни в Рачаке», когда тела убитых в ходе столкновений со спецназом МВД террористов, переодетые в гражданскую одежду, выдали за мирных жителей.

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Бомбардировки Югославии. Отрывок из документального фильма А. Борзенко «Русские танки в Приштине».

В ходе агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, в течение 78 дней непрерывных бомбардировок, по данным министерства обороны Сербии погибли 2 тысячи 500 мирных жителей, в том числе 89 детей и 1031 военнослужащий и сотрудник МВД. Согласно тому же источнику, около 6 тысяч мирных жителей получили тяжелые и легкие ранения, из которых 2 тысячи 700 детей, а также 5 тысяч 173 солдат и полицейских, 25 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

За 11 недель ежедневных воздушных атак НАТО нанесло 2 тысячи 300 ударов по тогдашней Союзной Республике Югославии и сбросило 22 тысячи тонн бомб, в том числе 37 тысяч запрещенных кассетных бомб и бомб, начиненных обогащенным ураном. Серьезно пострадали инфраструктура, школы, медицинские учреждения, офисы средств массовой информации, памятники культуры, церкви и монастыри. Оценки ущерба варьируются от 30 до 100 миллиардов долларов.