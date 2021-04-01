Германским политикам плевать на страсти Украины по «Северному потоку-2» – немец-русофоб

01.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Германии на федеральном уровне множество игроков, которых мало интересует мировая политика в целом и Украина, в частности, потому в отношении «Северного потока-2» они работают на собственные интересы.

Об этом в эфире интернет-канала «Islnd» заявил антироссийский немецкий политолог Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С европейской стороны партнерами «Северного потока-2» являются не государства, а частные компании. В таких странах, как Германия, вмешиваться в отношения частных компаний не так просто, как может показаться. Потому что эти частные газовые и энергетические компании не являются организациями по защите прав человека, и они делают свой бизнес.

Со стороны России, конечно, это не только бизнес, а в первую очередь, геополитический проект, но для западных компаний это выгодно», – рассуждает Умланд.

Также политолог отметил, что германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания плевать на Украину, потому что они заинтересованы в газопроводе.

«Ещё один довольно важный фактор в Германии – немецкий федерализм. Эта земля Мекленбург-Передняя Померания на Северо-Востоке Германии просто выигрывает от этого проекта «Северный поток-2», потому что – это инвестиции, рабочие места, налоговые доходы.

И политиков этой земли не интересует мировая политика в целом и Украина, в частности, у них есть свои интересы, и они продавливают их на федеральном уровне», – заключил русофоб.