«Германское правительство годами покрывало косовского преступника» – депутат Бундестага

09.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Депутат германского Бундестага турецкого происхождения Севим Дагдален выступила с обвинениями в адрес федерального правительства в связи с обвинительным заключением Специального суда по Косово в отношении Хашима Тачи.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат написала на своей странице в фейсбук, что задача Специального суда в Гааге теперь состоит в том, чтобы «обеспечить безопасность потенциальных свидетелей, не дать запугать и даже убить их, как это было в случае с бывшим премьер-министром Косово и одним из командиров «Армии освобождения Косово» (UCK) Рамушем Харадинаем».

«Подтверждение обвинений против Тачи также является свидетельством против федерального правительства, которое все эти годы защищало преступника, – заявила Севим Дагдален. – Учитывая, что оно знало правду о нем, поскольку немецкая разведка BND указала на командующего UCK в 2005 году, как на связующее звено между организованной преступностью и политикой. А главный прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте обнаружила его причастность к контрабанде человеческих органов в 2008 году».

Депутат также выдвинула обвинения в адрес НАТО, а также бывших руководителей ведущих стран альянса – США, Великобритании и Германии – Билла Клинтона, Тони Блэра и Герхарда Шредера в покровительстве косовским бандитам.