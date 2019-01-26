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27.01.2019, Львов, Владимир Гладков
 
Вандализм, Галичина, История, Украина
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Героев Великой Отечественной отправят в «территорию террора»

Во Львове начались подготовительные работы к демонтажу 30-метровой стелы «Монумента Славы».

Об этом сообщили в сюжете украинского телеканала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во Львове начали сносить советский памятник «Монумент славы». Альпинисты осторожно снимают гранитные плиты и барельеф. Всё это должны передать в музей «Территория террора». Последние два десятка лет за комплексом никто не следил, поэтому стела стала аварийной и немедленно подпадает под снос. Полностью демонтировать советский символ планируют за месяц, а работы обойдутся властям в 300 тысяч гривен.

Монумент простоял в центре городе более 50 лет. Сам он состоит из стелы и фигур воинов и Родины-матери. Год назад местные власти приняли решение о сносе памятника», – сказал ведущий.

«В результате исследований выяснилось, что самая высокая стела города является аварийной. Проблема в том, что начали оседать плиты, на которых она стояла, в том числе, плиты из которых вымощен монумент, начали осыпаться», – заявил заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

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