Герои Ржевской битвы не забыты: поисковики подвели итоги экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

06.05.2021, Москва, Максим Никифоров

На протяжении 11 дней специалисты вели раскопки на местах сражений 1942-1943 годов. Усилиями участников экспедиции были обнаружены останки 387 красноармейцев.

Накануне годовщины Победы по всей России вспоминают о подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Одной из самых сложных страниц в истории этого периода остается Ржевская битва. В 1942-1943 годах в Калининской области проходили тяжелые сражения, впоследствии о них в СССР говорили редко из-за колоссальных потерь. Однако о мужестве и самоотверженности бойцов Ржевской битвы важно помнить. Ценой собственных жизней красноармейцы отстаивали Родину, их вклад серьезно повлиял на защиту Москвы и ход Сталинградской битвы.

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Современники чтут подвиг солдат Красной Армии. В Тверской области регулярно проводятся мероприятия, призванные сохранить память о Ржевской битве. Так, поиск останков павших солдат каждый год организовывают участники международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году раскопки в районе Знаменского плацдарма, в деревнях Полунино, Кокошкино и Воробьево велись на протяжении 11 дней. Поисковикам удалось обнаружить останки 387 красноармейцев.

«Мы нашли 34 медальона, из них удалось расшифровать 15, и с родственниками семерых бойцов уже установили связь. Все они приглашены приехать 22 июня в лагерь поисковиков, в этот день по традиции состоится торжественная церемония захоронения останков, с воинскими почестями», — сообщил начальник лагеря, главный специалист департамента поисковой работы Российского военно-исторического общества Андрей Семенов.

Большой массив сведений о Ржевской битве хранится на территории мемориала Советскому солдату. Там работает филиал Музея Победы, который могут посетить все желающие. Судя по количеству приезжающих к мемориалу туристов, у людей сохраняется высокий интерес к истории Великой Отечественной войны. С июня 2020 года мемориальный комплекс посетили свыше 700 тысяч человек.

Сохранению памяти о сражениях на ржевско-вяземской земле способствует и отечественный кинематограф. Высокие оценки зрителей и кинокритиков завоевала военная драма Игоря Копылова «Ржев». Премьера фильма состоялась в конце 2019 года, в его основу легла повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».

Инициатором экранизации произведения выступил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Его дедушка, Евгений Ильич Пригожин, был знаком с Кондратьевым и стал прототипом центрального персонажа повести «Искупить кровью». Чтобы почтить память деда и других участников Ржевской битвы, предприниматель профинансировал съемки «Ржева».

Фильм о красноармейцах, героически защищающих деревню Овсянниково, нашел признание не только в России, но и за рубежом. Кинолента с успехом была показана на кинофестивалях в Испании и Китае. За последние годы на тему Ржевской битвы также были сняты короткометражка Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата» и два документальных фильма: «Ржев. Прививка от войны» и «Ржев. 500 дней в огне».

Несмотря на закрытие экспедиции «Ржев. Калининский фронт», в Тверской области продолжат проводить раскопки для поиска останков красноармейцев. На значение этой работы обратил внимание губернатор региона Игорь Руденя. «С каждым годом поисковое движение в регионе растет, все больше молодых людей объединяются в отряды. Хочу поблагодарить участников поисковой экспедиции за неоценимый вклад в увековечение исторической правды», — подчеркнул глава Тверской области.