27.12.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика
Просмотров:

Герои самых кровавых боев получили награды ДНР

Сегодня 17 военнослужащих ДНР были награждены государственными наградами республики за проявленное мужество и героизм в боях.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Награды нашли своих героев. Семнадцать военнослужащих Республики, в их числе и бывшие, награждены сегодня знаком отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней за подвиги, которые совершили еще в 2014 и 2015 годах. Трое военнослужащих были представлены к наградам посмертно. Отдается болью в сердце каждое имя… Эти ребята ценой своей жизни отстояли землю Донбасса, свою Родину и будущее потомков.

От имени граждан Донецкой Народной Республики благодарю за мужество, самоотверженность и патриотизм», – написал Пушилин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть