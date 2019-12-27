Герои самых кровавых боев получили награды ДНР

27.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня 17 военнослужащих ДНР были награждены государственными наградами республики за проявленное мужество и героизм в боях.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Награды нашли своих героев. Семнадцать военнослужащих Республики, в их числе и бывшие, награждены сегодня знаком отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней за подвиги, которые совершили еще в 2014 и 2015 годах. Трое военнослужащих были представлены к наградам посмертно. Отдается болью в сердце каждое имя… Эти ребята ценой своей жизни отстояли землю Донбасса, свою Родину и будущее потомков.

От имени граждан Донецкой Народной Республики благодарю за мужество, самоотверженность и патриотизм», – написал Пушилин.