«Герои СВО будут преподавать в школах на освобождённых территориях» – Чернышов
Несмотря на многочисленные угрозы со стороны Киева, учителя на освобожденных от ВФУ территориях продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, принимая самое активное участие в денацификации пострадавшей от украинской действительности системе образования.
Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель председателям Госдумы РФ Борис Чернышов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На освобожденных территориях за сам факт, что учитель или преподаватель в коллежде, ВУЗе хочет быть в одной образовательной, государственной (системе – ред.) – в одном пути с Россией, его начинают преследовать. Присылают сообщения, терроризируют семью, угрожают. Но с этим мы будем бороться.
Буквально недавно вернулся из Мелитополя, и мне рассказали, как происходит процесс денацификации образования. Самое интересное, что в процессе нацификации образования принимали участие религиозные организации западного толка, которые полностью отрезали Украину от православного направления, по которому она всегда шла вместе с Россией», – поделился он.
Чернышов выразил надежду, что призванные на фронт специалисты из просветительской области в скором времени вновь вернутся в школы, колледжи и ВУЗы и будут делиться своим опытом с молодым поколением.
«Процесс вырезания скальпелем шел десятилетиями, и сейчас огромный путь предстоит в денацификации. Когда мы видим, что учителя-герои приходят в освобожденные школы и работают с учениками в эти летние месяцы, включают свет и показывают, что здесь будет образование, что здесь когда-то была и снова будет Россия, мы – с ней – это герои нашего времени. Сегодня нам очень важно использовать опыт, когда ребята, участники-герои СВО придут и будут учителями на освобожденных территориях и в России в целом», – говорил зампред Госдумы РФ.
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