Герои вчерашних дней мечтают создать коалицию с Зеленским

10.05.2019, Львов, Владимир Гладков

В новом созыве Верховной Рады необходимо создать большинство из партии Владимира Зеленского и мелких правых партий прозападного толка, где не должно быть места Петру Порошенко с его устаревшим национализмом и одержимостью реваншем против Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил подзабытый уже украинцами бывший депутат Верховной рады, полевой командир «оранжевого майдана» Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Зеленский – это не Русский мир, потому что он уже заявил, что не будет создавать большинство ни с Порошенко, ни с Оппоблоком «За життя», то есть, Зеленский будет искать точки соприкосновения с украинскими силами, проблема которых в их распылении, что мы можем пойти на парламентские выборы пятью-шестью колоннами, которые могут провалиться. Но если украинские силы дадут консолидационную модель, правильную модель (а в случае блоков, это будет возможно), найдут нового лидера, не будут мучать общество лицами, которые уже отыграли свою роль в украинской политике, то целиком возможно, что те («Слуга народа» – ред.) возьмут 25 или 30 (процентов – ред.), а тут будет 15-20, и вот у вас коалиция, и всё нормально. Всё в порядке, можно ещё пять лет продолжать движение Украины и в НАТО, и в ЕС, и в сторону реформ», – заявил Стецькив.

При этом, экс-нардеп признался, что просмотрел все последние интервью олигарха Игоря Коломойского, поскольку существует серьёзная опасность, что Зеленский останется под его влиянием.

«Если давать политическую оценку, суть заявлений и интервью Коломойского следующие: он навязывает себя, как ведущую фигуру украинского политикума. Он будто говорит: «Это я его создал» (Зеленского – ред.), но я его не создавал, я просто болельщик, я фан-клуб. Но таким образом он хочет показать всем и в первую очередь самому Зеленскому, кто в «хате» хозяин. И это, я скажу, вторая проблема новоизбранного президента. Первая – удержать штурвал управления страной. Вторая проблема – освободится ли он от влияния Коломойского. Если он не освободится, то нечего было это начинать», – отметил он.

Кроме того, по мнению Стецькива стоит ждать неприятностей и от Петра Порошенко.

«В действительности, для новейшей украинской истории Порошенко с его идеей реванша против Зеленского – это больше проблема, чем достижение. По моему мнению, он будет только усложнять украинским силам процесс консолидации, процесс группировки.

При этом Порошенко опёрся на классическую и традиционную украинскую идею образца конца ХХ века. За этим не пойдут. Нужно обновление украинской идеи, нужно модерновое прочтение украинской миссии, украинской национальной идеи. Такие, как Порошенко и та часть интеллигенции, которая его поддержала и на первом и на втором круге, при всём уважении, неспособны это сформулировать», – рассказал Тарас Стецькив.