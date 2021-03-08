Герои войны с терроризмом: Медведев оценил деятельность «ЧВК Вагнера»

08.03.2021, Москва, Андрей Коротков

Бойцы «ЧВК Вагнера» — настоящие герои войны с терроризмом. Такое мнение выразил журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Бойцы наших ЧВК, такие же герои войны с терроризмом, как и летчики, спецназовцы, пехотинцы, сотрудники ГРУ и ФСБ. Сегодня русские ЧВК – одна точно – входят в топ 10 самых эффективных военных компаний мира», — написал Медведев на своем канале в Telegram.

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Так журналист оценил репортаж военкора Александра Рогаткина о ситуации в ЦАР для телеканала Россия-24. В материале журналист рассказал о помощи российских специалистов, которую они оказывают правительственной армии республики (FACA).

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Медведев назвал материал своего коллеги «мощным» и поднял вопрос информационного освещения деятельности частных военных компаний.

«Этого [эффективной работы российских ЧВК] не надо стесняться. Этим надо гордиться», — заявил журналист.

Ранее американский журнал Spec Ops составил Топ-9 частных военных компаний мира. Верхнюю строчку рейтинга, по версии аналитиков, занимает российская «ЧВК Вагнера». Составители списка указали на готовность россиян прийти на помощь всем, кто этого просит. Именно этим, по мнению американцев, российская компания выгодно отличается от остальных ЧВК.