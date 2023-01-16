Героический бой в районе Яковлевки: боец ЧВК «Вагнер» Медведев посмертно награжден медалью «За отвагу»

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Боец штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Вадим Медведев в ходе сражения за опорный пункт ВСУ под Яковлевкой в одиночку расправился с пятью противниками.

Медведев с сентября текущего года сражался в составе штурмового отряда подразделения. Известно, что 23-летний юноша добровольно изъявил желание принять участие в СВО.

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В начале декабря шли бои неподалеку села Яковлевка на Соледарском направлении. Сообщается, что 11 декабря группа, в состав которой входил Медведев, получила задачу провести разведку позиции противника в окрестностях населенного пункта.

Бойцы обнаружили пулеметный расчет ВСУ. Медведев с товарищем заскочил во вражеский окоп и уничтожили двух солдат. В распоряжении «вагнеровцев» оказался исправный пулемет украинских военнослужащих. «Музыканты» взяли под контроль позицию.

Продвигаясь Медведев лично уничтожил четырех солдат противника, но получил огнестрельное ранение. Сообщается, что боец отказался от эвакуации и решил остаться на передовой.

Вражеские отряды предприняли попытку контрнаступления, и «музыканты» перешли в оборону, полностью уничтожив наступающую группу. В ходе рукопашной схватки Медведев уничтожил еще одного украинского солдата.

К вечеру ВСУ начали артиллерийский обстрел позиции штурмовой группы ЧВК «Вагнер», в результате которой отряд был вынужден отойти на ранее занимаемые позиции.

В ходе вражеской контратаки Медведев получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование высоко оценило мужество и самоотверженность бойца, удостоив его медали «За отвагу» посмертно.

Ранее государственными орденами и званиями были награждены и другие бойцы ЧВК «Вагнер» — Герои России Алексей Нагин и Канамат Боташев, а также героически погибшие под Бахмутом летчики «Оркестра» Александр Антонов и Владимир Никишин.