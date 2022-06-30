Героическому Мартыновскому оврагу в Инкермане грозит надругательство и осквернение

Жители Инкермана собирают подписи против передачи через аукцион в аренду Мартыновского оврага.

Историческое место, где ежегодно проходит военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг — рубеж героев», предлагается для использования в туристических целях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Как сообщает телеканал НТС, о размещении Мартыновского оврага на аукционе стало известно в ходе общественных слушаний проекта землепользования и застройки Севастополя. Известие о передаче участка в 7 га под туристические цели стало сюрпризом даже для главы муниципалитета Родиона Демченко, после чего местные жители взяли решение проблемы в свои руки и стали собирать подписи против передачи этого участка в аренду предпринимателям.

Инициативная группа собрала уже около 400 подписей, выступающих против активного туристического освоения на исторической территории, хранящей память бойцов 25 Краснознаменной Чапаевской ордена Ленина стрелковой дивизии. 24 марта 1942 года отсюда на фронт из парадного строя уходили бойцы легендарного формирования. За всю историю Великой Отечественной войны было всего два подобных случая: один в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 и в Мартыновском овраге.

Обустройство здесь каких-либо кэмпингов или глэмпингов противоречит уважению к подвигу бойцов и исторической памяти: ежегодно с 2015 года в Мартыновском овраге проходит военно-исторический фестиваль в память о бравых защитниках Севастополя, а в течение учебного года школьников водят на патриотические экскурсии и квесты.

«С трудом себе представляю, как мы будем рассказывать нашим детям о патриотизме, если такое знаковое место для Инкермана мы не отстоим, – считает учитель школы Галина Курдюмова-Левицкая. – Мы рассказываем об этом месте, что здесь каждая пядь земли полита кровью и ходить нужно с осторожностью, и вдруг такая ситуация, что это место отдается непонятно кому под какую-то застройку. Что мы через год будем говорить детям? Что здесь было место, где прошел парад с которого солдаты шли прямо на фронт?».

Против передачи оврага арендатору высказался и руководитель местного муниципалитета. По словам Демченко, он заручился поддержкой губернатора в вопросе снятия участка с торгов.

«Если выделяются участки в районе ЮБК для того, чтобы пополнять нашу казну, чтобы люди, которые и так там уже отдыхают в палатках, отдыхали более цивилизованно и там производилась уборка мусора и так далее, то этот объект не является таким – он является частью Инкермана, историческим местом», – подчеркнул Демченко.

Тем не менее, 7 га Мартыновского оврага остаются в перечне выставленных на аукцион. Более того, Севприроднадзор продлил сроки подачи заявок до 27 июля, а губернатор Михаил Развожаев, выступая перед Заксобранием, заверил в правильности решения отдать зеленые зоны под туризм.

«Что касается лесных участков, это реализация той инициативы, которую мы обсуждали в прошлом году. Это аренда лесных участков для использования в туристических целях, там не будет строиться никаких капитальных строений, – заверил Развожаев. – Часть из этих участков – Инжир, Турецкая поляна и участок в Учкуевке – поступили в распоряжение Севприроднадзора, который будет заниматься там коммерческой деятельностью в туристический сезон и получать средства, чтобы с этих участков вывозить мусор и так далее».

Губернатор напомнил, что победитель аукциона должен будет предоставить план освоения территории на экспертизу в Министерстве природы РФ, и только после приступить к реализации туристического проекта. Никаких капитальных объектов быть не должно, только легкие конструкции, которые после окончания срока аренды могут быть демонтированы без ущерба для природы. Тем более, что все выставленные участки итак используются для отдыха севастопольцами и туристами, контролируемое освоение – шаг к цивилизованному использованию особо охраняемых природных территорий.

У севастопольцев иная точка зрения, подкрепляемая появлением на участке строительной техники. Вложив 4,8 миллиона рублей в аренду территории, любой предприниматель будет искать возможности для окупаемости объекта и получения прибыли. И в Мартыновском овраге появятся места для платного отдыха, где туристы захотят получить комфорт и удобство за свои деньги.