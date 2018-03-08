08.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов

176 просмотров

Героиня ДНР поздравила защитниц и жительниц республики

Гвардии полковник ДНР Ольга Качур (позывной “Корса”) в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» поздравила всех женщин с 8 марта.

Реактивный дивизион «Корсы» считался одной из самых мощных ударных сил корпуса ВС ДНР – подразделение принимало активное участие в Иловайской операции, в Дебальцевско-Углегорской операции и т.п. Ольга вступила в ополчение в апреле 2014 года. В Славянске она устраивала рейды в тыл врага и уводила оттуда технику, ставшую впоследствии костяком для создания реактивного дивизиона ВС ДНР. По первой специальности Ольга — разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте



«Восьмое марта – это праздник по половому признаку, а что касается 23 февраля, то я его тихо, спокойно «отжала» у мужичин,− это очередная моя победа.

Женщинами мы рождаемся: красивыми, некрасивыми, умными, не умными− это женщина, её в любом случае, кто-нибудь поздравит на 8 марта. А много можно назвать женщин, которых за их заслуги поздравляют с 23 февраля?

Я хочу поздравить с 8 марта всех женщин, независимо от того, в какой стране они живут. Девочки, не забывайте, что наша сила в нашей слабости, не забывайте этого. В особенности я хочу обратиться к девушкам, которые носят военную форму, что даже в форме мы остаёмся женщинами, оставайтесь всегда красивыми, нежными, ласковыми», − поздравила полковник ДНР «Корса».