Героиня фильма «Ополченочка» рассказала, каким будет российское кино

На отечественные экраны вернутся истории простых людей с их простым ежедневным героизмом. Не обязательно, что это будет героизм на передовой, это может быть героическое служение своей профессии, или даже неожиданный для себя поступок.

Такое мнение в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» высказала актриса театра и кино Наталья Колоскова, которая в 2018-м году исполнила главную роль в военной драме «Ополченочка» о войне на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверена, что сейчас это как раз и будет. Сейчас такие истории наоборот ищут, ищут таких сценаристов, и сейчас, я просто уверена, самое время для таких фильмов про то время, про наше время, что в наше время тоже есть такие герои. И сейчас, мне кажется, набирает обороты документальное кино, когда показывают без прикрас настоящие истории настоящих людей разных профессий. Опять же, это могут быть люди на фронте, это могут быть люди, живущие в Москве, в Саратове, в Брянске, в любом городе. Человек может быть полицейским, или спасателем, но в своей области он герой. Или есть истории, когда человек спасает чужого ребёнка, или собаку, которая тонет. Это же тоже герои, героический поступок на самом деле», – отметила она.

Актриса рассказала, как во время съемок в Луганске в сложных ситуациях личные качества выходили на передний план.

«Как мне кажется, человек не может запланировано стать героем. Это происходит инстинктивно, интуитивно может. Есть люди, которые пройдут мимо человека, которому плохо. Большинство, наверное, пройдут мимо. Дай бог, один-два помогут. И проявление этого качества невозможно запланировать. Отчасти я это ощутила на съёмках в Луганске, когда возникали сложные моменты, и, конечно, внутри хочется же всем быть красивыми, хочется быть героем. Но когда возникали страшные какие-то ситуации, когда было какое-то напряжение, то я видела, как все реагируют: есть мужчины, которые прячутся, есть же такие как я, кто замирает, и не знает, что делать. То есть мне нужно было, чтобы кто-то сказал, что делать. Или такие, как Маша Перн. Она наоборот, и я понимаю, почему ей дали роль командира, потому что она в такие моменты собиралась и говорила, “так, ты иди туда, а ты иди туда”. И она как-то так могла скомандовать. То есть у каждого есть такие качества, которые в таких непредвиденных ситуациях каким-то образом срабатывают, и никто не знает, как это сработает у тебя, никто про себя вот так не знает. То есть были люди, которые туда приезжали, внешне казалось, что он герой, а на самом деле чуть-чуть в опасную ситуацию человек попадал и сразу «поехали, поехали», – отметила Колоскова.