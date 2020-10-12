Героизация нацистов ставит крест на ероинтеграционных мечтах Украины

19.03.2021, Героизация бандеровцев поставит крест на евроустремлениях Украины Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Героизация и увековечивание памяти УПА, члены которой убивали поляков и евреев во время Второй мировой войны, уже привела к ряду международных скандалов и станет поводом для отказа Украине в членстве в ЕС.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это поставит крест на евроустремлениях Украины. Польские власти, все польские партии сказали: Украина с Бандерой в Европу не войдет. Для того, чтобы Украина стала членом ЕС, необходимо согласие каждой страны ЕС. Для стран, которые с такой повесткой, как Украина, сейчас, не будет никакого евро. Пусть они сто раз меняют Конституцию, пишут что хотят – все это бесполезно.

Более того, государственная поддержка такой повестки открывает возможность подачи международных исков. Мы их не видим сейчас в связи со сложной международной обстановкой – конфликтом на Донбассе. Они [Запад] понимают, что публичное осуждение Украины сейчас ослабит позиции Украины в конфликте с Россией. Они займутся этим позднее, когда прекратится вся эта борьба.

Я так понимаю, наши власти думали, что такая историческая повестка укрепит Украину, сплотит ее. Но получилось наоборот – раскол еще больше, он углубляется. Они его углубляют каждый день. Они унижают меня как еврея, но не только евреев, но и всех нас – тем, что ставят памятники.

Вот, недавний случай – Олекса Бабий, член айнзацкоманды, которая расстреливала. Олекса Бабий был служащим команды, которая в Киеве расстреливала Бабий Яр. Он об этом пишет в дневнике. И вот этому чудовищу на его родине повесили мемориальную доску, открывали ее священники и прочее», – сказал Долинский.

5 марта Тернопольский горсовет присвоил стадиону имя Романа Шухевича – главнокомандующего УПА и гитлеровскому гауптману. Это стало международным скандалом и вызвало реакцию официальных лиц Польши и Израиля. Польский город-побратим Замосць прекратил с Тернополем совместную реализацию европейского гранта.