Герой донецкого ополчения: Нас ждут события похлеще 2014 года

Новости Украины

Если в 2014 году, несмотря на чудовищные жертвы, все только приноравливались к войне, то сейчас обе стороны конфликта на Донбассе «заряжены по самую макушку» и готовы к полномасштабным действиям.

Об этом в эфире YouTube-канала «Вольная улица» заявил экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На основании одного-двух-трёх обострений рано было делать выводы, а сейчас видно, что каждый виток всё выше забирается в гору, всё острее и острее, и пока ещё есть основания считать, что это игра мускулами. Но уже ощущение такое, что эта игра мускулами в любую секунду может перерасти в реальное боевое столкновение. Даже не в столкновение, а в возрождение такой самой отчаянной фазы боевых действий. И похлеще 14-го года, потому что тогда все только приноравливались к войне, всё-таки входили в это состояние, потому что из долгого периода мирной жизни мы вдруг перешли к сопротивлению, к военному противостоянию, а сейчас все уже заряжены по самую макушку», – рассказал Ходаковский.

«Как долго может продержаться армия ДНР или в целом ЛДНР против украинской армии, если Россия не будет помогать?» – спросила ведущая канала, журналист Ангелина Николаева.

«Если Россия не будет помогать, если Россия не вмешается, то это считанные часы на линии фронта, а потом от суток до 4-х суток, это уже вопрос локализации отдельных очагов сопротивления, – ответил бывший командир ополчения. – Это то, что останется где-то в городских агломерациях». «Весь даже не расчёт, а надежда и упования возлагаются на Россию, потому что мы купировали развитие своих вооружённых сил, на протяжении 7 лет мы не увеличили численность личного состава корпуса, относительно 14-го года, какой есть, стабильно такая же численность сохраняется на протяжении последних лет. В силу нашей ограниченной численности, мы не можем позволить себе такие ротации, как Украина позволяет себе, выводя на длительный период подразделения с линии соприкосновения, выводя их на постоянные пункты дислокации. Мы практически постоянно находимся на линии соприкосновения, поэтому люди не получают достаточного отдыха. Этот фактор тоже имеет место», – объяснил Ходаковский.