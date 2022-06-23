Герой крымчанин погиб, защищая Донбасс

23.06.2022  22:08 (Мск), Смферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Федерация спортивной борьбы Республики Крым сообщила о гибели в ходе спецоперации на Украине мастера спорта по вольной борьбе Валерия Чернякова.

Героя похоронят в райцентре Советское, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Федерация спортивной борьбы Республики Крым сообщила о гибели в ходе спецоперации на Украине мастера...

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«Федерация спортивной борьбы Республики Крым выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Валерьевича. Его воинский подвиг во имя Отчизны никогда не будет забыт. Светлая память о Валерии Валерьевиче Чернякове навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении федерации.

Накануне в ходе открытия отреставрированного мемориала «Братская могила советских воинов, 1944 г.» в селе Аромат Бахчисарайского района глава парламента Крыма Владимир Константинов передал орден Мужества сыну погибшего в ходе проведения специальной военной операции гвардии сержанта 810 Гвардейской ордена Жукова отдельной бригады морской пехоты города Севастополя, уроженца Бахчисарая Синкевича Юрия Александровича.

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