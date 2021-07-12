12.07.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Герой России Андрей Богатов раскритиковал работу властей Красноярского края

Политик идёт вторым номером в федеральном списке «Родины» на выборах в Госдуму… Герой России...

Политик идёт вторым номером в федеральном списке «Родины» на выборах в Госдуму…

Герой России Андрей Богатов обеспокоился закрытием спортзалов в Красноярском крае. Об этом он сказал на «Уроке мужества», который проводил для местных ребят.

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По его словам, для детей в регионе создаются далеко не все условия, необходимые для развития. Так, в селе Зыково закрывают спортзал, а из дворца культуры «Железнодорожников» выгоняют пауэрлифтеров, которые тренировались там 30 лет.

«Можно подумать, что у детей и подростков в Красноярском крае переизбыток здорового досуга! Нет, господа чиновники: каждый раз, когда вы закрываете маленький спортзал, вы десяток-другой судеб детских ломаете, вы их на улицу вышвыриваете!», — возмутился Богатов.



Помимо этого, в Красноярске закрывают школу на улице Глинки, поскольку её сочли аварийной. Детей отправят учится в другой район. Богатова это крайне удивило.

«Не понимаю: здание внезапно аварийным стало? Почему заранее было не предусмотреть такую ситуацию? Почему дети должны ездить в другой район?», — сетует политик.

Он списал всё на «безалаберность местных властей». По его словам, чиновники дают детям лишний повод «возненавидеть школу», которая теперь находится за тридевять земель.

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