Герой Русской весны раздолбал Медведчука за его фантазии о Донбассе

10.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Утверждение председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа – “За жизнь” Виктора Медведчука о якобы согласии ДНР и ЛНР на его мирный план, подразумевающий вхождение Донбасса в составе Украины, не соответствует действительности.

Об этом в своем блоге пишет герой Русской весны 2014 года, один из инициаторов восстания в Донбассе Павел Губарев.

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“Во-первых, кто такой Медведчук, чтобы предлагать и обсуждать подобные планы? Какое отношение этот украинский политик имеет к ЛДНР? Какого черта подданный иностранного государства берется рассуждать о судьбе наших Республик?

Во-вторых, откуда у Медведчука данные о согласии ЛДНР на его план? Он ведет переговоры с Пушилиным и Пасечником? Не слишком ли много он берет на себя, выдавая свои фантазии за мнение нескольких миллионов людей, которые уже сделали свой выбор, расставшись с Украиной пять лет назад?

То, что озвучил Медведчук – вранье. И врет человек давно и сознательно, продвигая свою идею об автономии не первый год. В прошлом году он заявил, что “43% жителей Донбасса выступают за возвращение на Украину, но в составе автономии”. Откуда взялась эта цифра в 43%? Видимо оттуда же, откуда свежая информация о согласии ЛДНР на эту несчастную автономию”, – пишет Губарев.

Он отмечает, что Медведчук просто разыгрывает “доброго полицейского”, помогая “злому” затащить Донбасс обратно в Украину.

“Обсуждать нашу автономию в составе Украине можно было только в 2014 году – до первых погибших от рук украинских карателей. Когда первая кровь пролилась, этот разговор стал невозможен. Сейчас он выглядит издевательством и насмешкой над тем, что потерял и что пережил мой народ за эти пять лет. Тысячи русских, лежащих в земле Донбасса, отдавали свои жизни не для того, чтобы сегодня мы при посредничестве таких как Медведчук обсуждали, на каких условиях нам вернуться на Украину.

Мы отстояли свою независимость с оружием в руках, и никто за нас не будет решать, по какому плану нам жить. Если дело дойдет до переговоров с Киевом, наша позиция будет жесткой. И переговоры будут проходить без вашего участия, господин Медведчук”, – резюмировал донецкий политик.